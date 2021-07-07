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Korbay: Futbolcular YDÜ’de ücretsiz aşılanacak

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Korbay: Futbolcular YDÜ’de ücretsiz aşılanacak
Futbolcular Derneği başkanı Berkem Korbay COVID – 19 salgınına karşı başlatılan aşılanma kampanyası nedeniyle futbolculara aşı olma çağrısında bulundu.
Kendisi de bir sağlık görevlisi olan Berkem Korbay görev yaptığı Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde ücretsiz aşı olunabileceği çağrısında bulunurken, şunları söyledi:
“Futbolcu kardeşlerim camia farketmeksizin, aşı yapmak için ben her gün hafta içi YDÜ Hastanesi’ndeyim.
Aşılarınızı randevusuz ve ücretsiz bir şekilde halledebiliriz. HastanemizdeSinovac ve Johnson aşıları vardır.09:00-16.00 saatleri arasında size yardımcı olabilirim.
Hastanemize gelin 5 – 10 dakika arasında aşılanın.
Ayrıca Girne Suat Günsel Hastanesi, Güzelyurt dispanseri ve Mağusa dispanserlerimizde de randevusuz aşı olabilirsiniz.”
 
 
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