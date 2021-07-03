İskele kalesi Cengiz’in

Birinci Lig ekiplerinden Gençler Birliği yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken transferde kalesini güçlendirdi.
8 ayda 2 lig birden terfi eden İncirli'nin kalesini koruyan Cengiz Arapbayram, yeni sezonda İskele ekibi Gençler Birliği'nin kalesini koruyacak. Cengiz kiralık olarak Gençler Birliği'ne transfer oldu.
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