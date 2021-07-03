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İncirli'den çifte imza

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İncirli'den çifte imza
Tarihinde ilk kez Birinci Ligde mücadele edecek olan İncirli prensip anlaşmasına vardığı futbolculara resmi imzaları attırmaya başladı.
İncirli, Mormenekşe'den deneyimli futbolcu Ahmet Arıtaş ve Akova'dan genç yetenek Hakan Bulut'u kadrosuna kattı. Ahmet Arıtaş ile Hakan Bulut, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunda yönetici Egemen Aksoy eşliğinde resmi imzaları atarak kiralık olarak İncirli'ye transfer oldular.
 
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