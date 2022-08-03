İrfan Can Eğribayat Fenerbahçe yolunda

Fenerbahçe, Göztepe'nin file bekçisi İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı

Sarı-lacivertli kulüp, 24 yaşındaki file bekçisinin kiralık transferi konusunda Göztepe ile anlaşma sağladı.

Transferde Fenerbahçe'nin genç oyuncularından biri veya birkaçının İzmir ekibine gönderilme ihtimali de söz konusu.

Adanaspor altyapısından çıkan İrfan Can, 2020 yılında Göztepe'nin yolunu tutmuştu.

Süper Lig'de 65 maçta boy gösteren eldivenin sarı-kırmızılı kulüple 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.



