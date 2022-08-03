Fenerbahçe, Slovacko'yu ağırlayacak

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün Çekya'nın Slovacko takımını ağırlayacak

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, Portekizli hakem JoaoPinheiro yönetecek.

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına elenerek, yoluna UEFA Avrupa Ligi elemelerinden devam etmek zorunda kalmıştı.

Fenerbahçe, 11 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde seyircisi önünde avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadelede sakatlık ve kart cezası sebebiyle 3 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında çift sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için forma giyemeyecek.

Diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır ile çalışmalarını bireysel sürdüren Mert Hakan Yandaş'ınSlovacko karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlıklarını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Ferdi Kadıoğlu ile JoshuaKing, teknik direktör JorgeJesus'un görev vermesi durumunda karşılaşmada oynayabilecek.

10 İSİM KADRODA YOK

Fenerbahçe, Slovacko müsabakasında 10 futbolcusunu listeye dahil etmedi.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve yeni transfer JoaoPedro kadroda yer almadı.

Bu oyuncuların yanı sıra yeni transfer Tiago Çukur ile kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, MaxMeyer ve MbwanaSamatta da listeye eklenmedi.

Öte yandan DimitrisPelkas ile MarcelTisserand da teknik heyet kararıyla kadroda bulunmadı.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Fenerbahçe'de yeni transferler LuanPeres ve GustavoHenrique, sarı-lacivertli formayla ilk kez boy gösterecek.

Kim Min-jae'nin takımdan ayrılması ve Serdar Aziz'in sakatlığı sebebiyle önemli karşılaşma öncesinde savunmada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeyi LuanPeres ve GustavoHenrique ile takviye etmişti.

Her iki oyuncu da teknik direktör JorgeJesus'un oynatması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

