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İncirli, Dörtyol’dan geçti

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İncirli, Dörtyol’dan geçti
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kala yoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.
Dörtyol Stadında, AKSA Birinci Lig ekipleri Dörtyol ile İncirli, Abdullah Genç’in yönettiği maçta karşı karşıya geldiler. Zaman zaman gerginleşen ve hakemin tepki çektiği maçta Dörtyol’un golü Berkant’tan gelirken, İncirli Hikmet ve Sami’nin penaltıdan golleriyle maçı deplasmanda 2 – 1 kazandı.
 
 
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