Girne, Hamitköy’ü evinde vurdu

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında, AKSA Süper Lig ekipleri Hamitköy ile Girne Halk Evi arasındaki maçı konuk Girne Halk Evi 2-1 kazandı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kalayoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.

Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında, AKSA Süper Lig ekipleri Hamitköy ile Girne Halk Evi, Kerem Eran’ın yönettiği maçta karşı karşıya geldiler.

Hamitköy’ün Rifat ile öne geçtiği maçta Girne Halk Evi, Erdi ve Kağan Görneçli’nin golleri ile maçı 2 – 1 kazandı. Hamitköy, Rifat ile bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

