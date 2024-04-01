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İlk veda Türk Ocağı’ndan

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İlk veda Türk Ocağı’ndan
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AKSA SÜPER LİG 25. HAFTA PANORAMASI
 
Aksa Süper Ligin 25. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken, zirve yarışındaki takımlar haftayı kayıpsız geçerken Süper Lige ilk veda eden takım da Türk Ocağı oldu.
Lider Cihangir konuk ettiği play-out hattına gerileyen C. B. Gençlik Gücü’nü uzatma anlarında bulduğu golle mağlup ederken, takipçisi Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı’nı farklı mağlup ederek 1. Lig’e uğurladı.
Ligin 3. sırasındaki takım T. H Dumlupınar konuk olduğu Doğan T. Birliği’ne, 4. Sıradaki Göçmenköy ise Çetinkaya’ya farklı mağlup oldular.
Play-out hattı için en zorlu maçlardan biri olan Pera L. Gençler Birliği – Lefke mücadelesinden 2 -1 galip ayrılan Gençler Birliği haftalar sonra play-out hattının dışına çıkarak nefes aldı. Play-out hattını ilgilendiren bir diğer önemli maçta Yeşilova konuk ettiği Mesarya’yı farklı mağlup ederek rakibini kaderiyle baş başa bıraktı. Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen play-out hattından uzak kalmak isteyen Yenicami ile play-out hattının dibindeki K.Kaymaklı arasındaki mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu golle Yenicami kazanarak rahatlarken, K.Kaymaklı play-out hattı dışına çıkma şansını zora soktu. Ligde kalmak için son çırpınışlarını yapan Yeniboğaziçi konuk ettiği Karşıyaka’yla 2 – 2 berabere kalarak umutlarını iyice azalttı.
Bu hafta oynanan maçlarda 6 karşılaşmayı ev sahipleri kazanırken, bir maçı deplasman ekibi kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.
Oynanan 8 maçın tümünde gol atılırken, kale ağları 33 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. En farklı galibiyeti 5 – 0’lık skorla MTG alırken, en gollü maç ise Göçmenköy ile Çetinkaya arasındaki 2 – 5’lik karşılaşma oldu.
Bu hafta atılan 33 golün 20 tanesini yerli futbolcular atarken, 13 golü ise yabancılar attı. Haftanın golcüsü Çetinkaya’dan Emanüel Ernest attığı 4 golle olurken, Göçmenköy’den Bekir, Yeşilova’dan Cemal , Yeniboğaziçi’nden Djabi ve MTG’den Emre Özsin ise 2’şer golle haftayı kapattılar.
Gol krallığı yarışında açık ara önde olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta da 2 gol atarak gol sayısını 30 yaparken, 4 gol atan Çetinkaya’dan Ernest gol sayısını 23 yaparak 2. sıraya yükseldi.
Bu hafta oynanan 8 maçta 37 sarı kart iki de kırmızı kart gösterildi.


Haftanın Takımı: A. Yeşilova
Play – out hattını ilgilendiren karşılaşmada rakibi Mesarya’yı 3 – 1 mağlup etmeyi başaran A. Yeşilova play-out hattından iyice uzaklaşırken, rakibini de kaderiyle baş başa bıraktı.
 

Haftanın Futbolcusu: Emanuel Ernest(Çetinkaya)
Göçmenköy gibi güçlü bir takım karşısında maçın başında geriye düşen Çetinkaya takımında sahneye çıkan yabancı golcüsü Ernest, hem galibiyeti getirdi hem de 4 gol atarak gol krallığı yarışında yükselmeye devam etti
 

Haftanın Teknik Direktörü: Abbas Ossum(Pera L. Gençler Birliği)
Konuk ettiği bire bir rakibi Lefke karşısına sahaya üç önemli eksikle çıkan ve maçın başında geriye düşen takımını iyi organize ederek sahadan galibiyetle ayrılmasını sağlayan Gençler Birliği teknik direktörü Abbas Osum haftanın teknik adamı olmayı hak etti.
 

Haftanın Hakemi: Kerem Eran (P. L. Gençler Birliği – Lefke)
Play-out hattının zorlu mücadelesinde maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, futbolcularla diyaloğu ve yerinde düdükleriyle her iki takımdan saygı gören Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.
 
Haftanın Kare Ası:
Hasancan Celal (Cihangir), Hüseyin Arifoğlu (Yenicami), Cemal Yaşınses (Yeşilova), Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği),
 
Haftanın Onbiri:
Mehmet Özeralp(K.Kaymaklı), Nurettin(Cihangir), Fevzi (Yeniboğaziçi), Bill Osman(Yeşilova), Hasan (Yenicami), Mahmut (K. Kaymaklı), Yasin(Çetinkaya), Emre Özsin(MTG), Mejdi(A. Yeşilova), Mapuku(Gençler Birliği), Djabi(Yeniboğaziçi).
 
Süper Lig 25. Hafta sonuçları
MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 5 – 0
Doğan T.Birliği-T.H.Dumlupınar: 5 – 1
Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka: 2 – 2
Cihangir-China B.G.Gücü: 2 – 1
Göçmenköy-Çetinkaya: 2 – 5
Yenicami-K.Kaymaklı: 1 – 0
A.Yeşilova-Mesarya : 3 – 1
Pera L.G.Birliği-Lefke: 2 – 1
 
Süper Lig 26. Hafta programı
Türk Ocağı – P. L Gençler Birliği
Çetinkaya – C. B. Gençlik Gücü
Lefke – Doğan T. Birliği
Mesarya –Yenicami
K. Kaymaklı – Mağusa T. Gücü
Göçmenköy – A. Yeşilova
T. H. Dumlupınar – Yeniboğaziçi
Karşıyaka – Cihangir
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 25 23 1 1 63 19 44 70
2. Mağusa Türk Gücü 25 23 0 2 94 20 74 69
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 25 17 2 6 69 39 30 53
4. Göçmenköy İYSK 25 13 5 7 51 36 15 44
5. Doğan Türk Birliği 25 12 5 8 51 36 15 41
6. Çetinkaya TSK 25 11 4 10 53 42 11 37
7. Karşıyaka SK 25 10 7 8 49 43 6 37
8. Alsancak Yeşilova SK 25 11 3 11 45 39 6 36
9. Yenicami AK 25 10 4 11 43 48 -5 34
10. Pera L. Gençler Birliği SK 25 9 4 12 47 59 -12 31
11. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 25 8 4 13 43 53 -10 28
12. Lefke TSK 25 7 5 13 27 40 -13 26
13. Mesarya SK 25 8 2 15 30 50 -20 26
14. Küçük Kaymaklı TSK 25 7 2 16 30 54 -24 23
15. Yeniboğaziçi DSK 25 3 3 19 32 85 -53 12
16. Türk Ocağı Limasol 25 1 3 21 24 88 -64 6
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