İlk veda Türk Ocağı’ndan

AKSA SÜPER LİG 25. HAFTA PANORAMASIAksa Süper Ligin 25. Hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanırken, zirve yarışındaki takımlar haftayı kayıpsız geçerken Süper Lige ilk veda eden takım da Türk Ocağı oldu.Lider Cihangir konuk ettiği play-out hattına gerileyen C. B. Gençlik Gücü’nü uzatma anlarında bulduğu golle mağlup ederken, takipçisi Mağusa Türk Gücü, konuk ettiği Türk Ocağı’nı farklı mağlup ederek 1. Lig’e uğurladı.Ligin 3. sırasındaki takım T. H Dumlupınar konuk olduğu Doğan T. Birliği’ne, 4. Sıradaki Göçmenköy ise Çetinkaya’ya farklı mağlup oldular.Play-out hattı için en zorlu maçlardan biri olan Pera L. Gençler Birliği – Lefke mücadelesinden 2 -1 galip ayrılan Gençler Birliği haftalar sonra play-out hattının dışına çıkarak nefes aldı. Play-out hattını ilgilendiren bir diğer önemli maçta Yeşilova konuk ettiği Mesarya’yı farklı mağlup ederek rakibini kaderiyle baş başa bıraktı. Lefkoşa derbisinde karşı karşıya gelen play-out hattından uzak kalmak isteyen Yenicami ile play-out hattının dibindeki K.Kaymaklı arasındaki mücadeleyi uzatma anlarında bulduğu golle Yenicami kazanarak rahatlarken, K.Kaymaklı play-out hattı dışına çıkma şansını zora soktu. Ligde kalmak için son çırpınışlarını yapan Yeniboğaziçi konuk ettiği Karşıyaka’yla 2 – 2 berabere kalarak umutlarını iyice azalttı.Bu hafta oynanan maçlarda 6 karşılaşmayı ev sahipleri kazanırken, bir maçı deplasman ekibi kazandı, bir maç ise beraberlikle sonuçlandı.Oynanan 8 maçın tümünde gol atılırken, kale ağları 33 kez havalanarak maç başına 4 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. En farklı galibiyeti 5 – 0’lık skorla MTG alırken, en gollü maç ise Göçmenköy ile Çetinkaya arasındaki 2 – 5’lik karşılaşma oldu.Bu hafta atılan 33 golün 20 tanesini yerli futbolcular atarken, 13 golü ise yabancılar attı. Haftanın golcüsü Çetinkaya’dan Emanüel Ernest attığı 4 golle olurken, Göçmenköy’den Bekir, Yeşilova’dan Cemal , Yeniboğaziçi’nden Djabi ve MTG’den Emre Özsin ise 2’şer golle haftayı kapattılar.Gol krallığı yarışında açık ara önde olan Cihangir’den Muhittin Tümbül bu hafta da 2 gol atarak gol sayısını 30 yaparken, 4 gol atan Çetinkaya’dan Ernest gol sayısını 23 yaparak 2. sıraya yükseldi.Bu hafta oynanan 8 maçta 37 sarı kart iki de kırmızı kart gösterildi.Play – out hattını ilgilendiren karşılaşmada rakibi Mesarya’yı 3 – 1 mağlup etmeyi başaran A. Yeşilova play-out hattından iyice uzaklaşırken, rakibini de kaderiyle baş başa bıraktı.Göçmenköy gibi güçlü bir takım karşısında maçın başında geriye düşen Çetinkaya takımında sahneye çıkan yabancı golcüsü Ernest, hem galibiyeti getirdi hem de 4 gol atarak gol krallığı yarışında yükselmeye devam ettiKonuk ettiği bire bir rakibi Lefke karşısına sahaya üç önemli eksikle çıkan ve maçın başında geriye düşen takımını iyi organize ederek sahadan galibiyetle ayrılmasını sağlayan Gençler Birliği teknik direktörü Abbas Osum haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Play-out hattının zorlu mücadelesinde maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, futbolcularla diyaloğu ve yerinde düdükleriyle her iki takımdan saygı gören Kerem Eran haftanın hakemi olmayı hak etti.Hasancan Celal (Cihangir), Hüseyin Arifoğlu (Yenicami), Cemal Yaşınses (Yeşilova), Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği),Mehmet Özeralp(K.Kaymaklı), Nurettin(Cihangir), Fevzi (Yeniboğaziçi), Bill Osman(Yeşilova), Hasan (Yenicami), Mahmut (K. Kaymaklı), Yasin(Çetinkaya), Emre Özsin(MTG), Mejdi(A. Yeşilova), Mapuku(Gençler Birliği), Djabi(Yeniboğaziçi).MağusaT.Gücü-Türk Ocağı: 5 – 0Doğan T.Birliği-T.H.Dumlupınar: 5 – 1Yeniboğaziçi-M.Karşıyaka: 2 – 2Cihangir-China B.G.Gücü: 2 – 1Göçmenköy-Çetinkaya: 2 – 5Yenicami-K.Kaymaklı: 1 – 0A.Yeşilova-Mesarya : 3 – 1Pera L.G.Birliği-Lefke: 2 – 1Türk Ocağı – P. L Gençler BirliğiÇetinkaya – C. B. Gençlik GücüLefke – Doğan T. BirliğiMesarya –YenicamiK. Kaymaklı – Mağusa T. GücüGöçmenköy – A. YeşilovaT. H. Dumlupınar – YeniboğaziçiKarşıyaka – Cihangir