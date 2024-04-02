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Büşra Yavuz kurtarılamadı

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Girne’de, 23 Mart’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz, 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Büşra Yavuz kurtarılamadı
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Girne’de, 23 Mart’ta meydana gelen kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz dün yaşamını yitirdi.
Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde meydana gelen ve yaya Cihan Yüksel’in ölümü ve 21 yaşındaki Büşra Yavuz ile 21 yaşındaki Begüm Döşkaya’nın ağır yaralanmaları ile sonuçlanan trafik kazasında, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören yaya Büşra Yavuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.
 
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