Hamitköy Akademi’de haftanın yıldızı Veli

Hamitköy Futbol Akademisinde antrenmanlar pandemi kurallarına uygun bir şekilde aralıksız devam ediyor.

Hamitköy Futbol Akademisi koordinatörü Fırat Deniz’in liderliğindeki uzman eğitmenler eşliğinde süren antrenmanlar çerçevesinde “haftanın yıldızı” uygulaması da sürüyor.

Hamitköy Futbol Akademisi antrenörlerinin hafta içerisinde futbolcuların performansları ve antrenmanlardaki davranışlarına göre belirledikleri haftanın yıldızı, Veli Beyaz oldu. Veli Beyaz, haftanın yıldızı seçilmesinden dolayı antrenörleri tarafından ödüllendirildi.

