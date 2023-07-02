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İktisatbnk BTM 2. Lig 4. Hafta sonuçları

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İktisatbnk BTM 2. Lig 4. Hafta sonuçları
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1 GRUP
Süleymanlar Autos Yeşilyurt – Doğancı: 1 – 7
Gaziveren – Yedidalga Aksu : 0 – 0
2.GRUP
Gayretköy GSK – Zümrütköy:4 – 0
 Akçay SK – Serhatköy: 5 – 0
3.GRUP
Çamlıbel SKD – Kalkanlı:3 – 0
Tepebaşı SK – Sadrazam Kayalar:1 – 5
4.GRUP
Atoll Kozanköy SK – Şirinevler: 4 – 1
5.GRUP
 Doğukent SK – Ağırdağ Boğaz: 1 – 9
 Haspolat – Doğruyol Pınarbaşı:1 – 1
6.GRUP
Alayköy SKKD – Taşkent:     2 – 1
Aslanköy GSD – Yeniceköy: 1 – 1
7.GRUP
Pergama SD – Kırıkkale:  1 – 5
 Gaziköy SK – Dilekkaya:6 – 0
8.GRUP
Alaniçi – Tatlısu Seracılar: 2 – 1
Serdarlı GB – Bahçeli SK: 2 – 4
9.GRUP
SB Tic. Güvercinlik İYSK – Yenişehir: 5 – 1
Çayönü SK – Korkuteli GD: 0 – 2
10.GRUP
Mutluyaka HSK – Royal Sun Ötüken: 0 – 2
Boğaziçi SK – Tuzlaspor: 1 – 1
11.GRUP
Bafra SK – Civisil SK:                  0 – 3
Ergazi – Sun Republic Yarköy:   1 - 2
12.GRUP
Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK: 7 – 0  
Yedikonuk – Halil Falyalı Kumyalı: 4 – 2
 
 
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