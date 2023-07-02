Gaziköy dört nala

Necati KÜLAHLILAR
İktisatbank BTM 2. Ligin 4. Hafta karşılaşmalarından olan 7. Grup’taki Gaziköy – Dilekkaya mücadelesinin galibi 6 – 0’lık skorla Gaziköy oldu.
Gaziköy Şenol Stadı’nda oynanan karşılaşmanın orta hakemliği Şakir Azizoğlu yaptı.
Maçın başında itibaren oyunda üstünlüğünü kuran Gaziköy’de gol perdesini 15. dakikada Hasan Kanlı açtı. 38. Dakikada Salih ve 41’de ise Hasan Çağakan’ın attığı gollerle ilk devre 3 – 0 tamamlandı.
İkinci devrede de oyunda üstünlüğünü sürdüren Gaziköy, 60. dakikada Hasan Kanlı, 65. dakikada Salih Şerifoğlu ile skor 5 – 0 olurken, perdeyi açan Hasan Kanlı 75. Dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi. 6 – 0
Bu sonuçla Gaziköy oynadığı dört maçı da kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.
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