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İktisatbank BTM1. Lig günün sonuçları ve yarının programı

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İktisatbank BTM1. Lig günün sonuçları ve yarının programı
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İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
BUGÜN
 Vadili-Türkmenköy:               5 - 0 
Serdarlı-Gülgün Süt Düzova 1 - 3
Demirhan-Yenierenköy          0 - 2
YARIN
14.00 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Geçitkale (Şakir Azizoğlu)
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Akova Vuda-SFC 1461 İskele Trabzon (Ferhat Tuna)
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
BUGÜN
 Tatlısu-Sadrazam Kayalar: 2-1
Yılmazköy-Ozanköy            0 - 1
YARIN
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Lapta-Dikmen Gücü (Hüseyin Özaşık)
14.00 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Tüfekçi Ortaköy-Karaoğlanoğlu (Abdullah Genç)
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Doğancı (Serkan Durmaz)
 
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