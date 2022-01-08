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Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

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Çatalköy'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından dün Çatalköy’de yapılan operasyonda “kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan” 37 yaşındaki erkek şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan 31 yaşında bir kadın tutuklandı. 
Polisten verilen bilgiye göre, dün, saat 18.30 sıralarında, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Çatalköy’de yapılan operasyonda (Çatal Operasyonu); P.O.O.’nun (E-37) üzerinde ve kalmakta olduğu ikametgâhta yapılan aramada, tasarrufunda satışa hazır paketler halinde, yaklaşık 212 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık 100 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Operasyonda ayrıca, uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 300 TL nakit para da bulunarak emare olarak alındı. 
Söz konusu şahıs ile mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan E.C.E. (K-31) tutuklandı.
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