Aslanköy ‘Kralı’yla turladı

İktisatbank BTM 2.Lig Çeyrek final mücadelelerinden olan Aslanköy – Doğruyol Pınarbaşı karşılaşmasının galibi ev sahibi Aslanköy oldu.Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda oynanan ve Serkan Özdenkçi’nin orta hakemliğini yaptığı mücadelede Aslanköy rakibi Doğruyol Pınarbaşı’nı 5 -1 mağlup etti.Aslanköy’e galibiyeti BTM 2. Lig gol kralı İrfan Boşnak’ın attığı 4 golle elde etti. İrfan, 12, 51, 65 ve 72. Dakikalarda gol atarken 23. Dakikada da Emrah’la bir gol bulan Aslanköy adını yarı finale yazdırarak Dipkarpaz’la eşleşti.