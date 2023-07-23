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Aslanköy ‘Kralı’yla turladı

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Aslanköy ‘Kralı’yla turladı
İktisatbank BTM 2.Lig Çeyrek final mücadelelerinden olan Aslanköy – Doğruyol Pınarbaşı karşılaşmasının galibi ev sahibi Aslanköy oldu.
Türkmenköy Mehmetali Toker Stadı’nda oynanan ve Serkan Özdenkçi’nin orta hakemliğini yaptığı mücadelede Aslanköy rakibi Doğruyol Pınarbaşı’nı 5 -1 mağlup etti.
Aslanköy’e galibiyeti BTM 2. Lig gol kralı İrfan Boşnak’ın attığı 4 golle elde etti. İrfan, 12, 51, 65 ve 72. Dakikalarda gol atarken 23. Dakikada da Emrah’la bir gol bulan Aslanköy adını yarı finale yazdırarak Dipkarpaz’la eşleşti.
 
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