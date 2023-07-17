Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 2.Lig’de final yolu eşleşmeleri belli oldu. Çeyrek Final eşleşmeleri şöyle;
İktisatbank BTM 2.Lig Play-Off
22 Temmuz 2023, Cumartesi
17.30 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Yeniceköy ZSK
17.30 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Tuzlaspor – Korkuteli GD
17.30 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda Bahçeli SK – Gayretköy GSK
17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Şirinevler YSK
17.30 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Serdarlı GB
17.30 Kozanköy Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Atoll Kozanköy SK – Halil Falyalı Kumyalı SK
23 Temmuz 2023, Pazar
17.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Sun Republic Yarköy PGSK – Kırıkkale TSK
17.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK
17.30 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Çamlıbel SKD
17.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz TSK – Royal Sun Ötüken TKOSK
17.30 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Gaziveren SK
17.30 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Ergazi GSK
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