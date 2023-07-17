Cesurer: “Elektrikte çözüm Teknecik’e doğru yatırımların yapılmasıyla mümkündür”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), elektrik ve enerjide sorunun bağımlılıktan kurtulup Teknecik’e doğru yatırımların yapılması ile aşılabileceğini belirtti.

EL-SEN Genel Başkanı Çağlayan Cesurer EL-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, hükümetler tarafından yapılmayan yatırımlar nedeniyle ülke genelinde her geçen gün elektrik kesintilerinin artarak devam ettiğini, çözümün bağımlılıktan kurtulup Teknecik Elektrik Santrali’ne doğru yatırımların yapılması ile mümkün olduğunu kaydetti.

KKTC de en ucuz elektrik üreticisinin KIB-TEK olduğunu, AKSA'nın üretim maliyetinin KIB-TEK’ten yüzde 30 daha pahalı olduğunu ifade eden Cesurer, "AKSA dan yıllık alım garantisi 700 milyon kw/s tamamlanamazken alım garantisinin arttırılması maliyetleri daha da artıracaktır" dedi.

Henüz fizibilitesi yapılmadığını belirttiği enterkonnektenin her ne pahasına olursa olsun hayata geçirilmek istenmesinin ülke geleceğini ipotek altına sokacağını savunan Cesurer, "Enterkonnekte olunabileceği öngörüsü var ise teoride aynı kapasitede sıcak bir yedeğin halihazırda emre amade olarak tutulması gerektiği ve öngörülen sıcak yedek kapasitesinin özel sektöre verilmesi halinde üretilmeyen enerji ve yatırım maliyetinin özel sektöre ödenmeye devam etmesi ve enerji maliyetlerini artmasına veya enterkonnektenin fizibıl çıkmamasına sebebiyet verecektir " ifadelerini kullandı.

"Çevre Yasasını ve insan sağlığını gözetmeden mevcut makinelerle maliyetleri artıran alım garantili anlaşmalar kabul edilemez" diyen Cesurer şöyle devam etti: "Devam eden elektrik kesintilerinin ek bir külfet getirmeden son bulması için doğru yatırımlar Teknecik Elektrik Santrali’ne yapılmalıdır. Daha ucuza üretebilecek olan KIB-TEK varken neden alım garantili daha pahalı üretim yapan AKSA ile sözleşme yapmak için ısrar ediliyor?”

