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İktisatbank BTM 2.Lig 5.Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 2.Lig 5.Hafta sonuçları
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1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt: 3 – 1
Doğancı SK – Gaziveren: 2 – 0
2.GRUP
Zümrütköy SK – Akçay : 1 – 2
Serhatköy SK – Gayretköy:3 – 5
3.GRUP
Sadrazam Kayalar SK – Çamlıbel: 2 – 2
 Kalkanlı SK – Tepebaşı SK: 8 – 1
4.GRUP
Dağyolu Göçeri  – AtollKozanköy :0 – 2
5.GRUP
Ağırdağ Boğaz TSK – Haspolat : 3 – 0
Doğruyol Pınarbaşı – Doğukent :7 – 1
6.GRUP
Taşkent TSK – Aslanköy:   0 – 9
Yeniceköy ZSK – Alayköy:2 – 0
7.GRUP
Kırıkkale TSK – Gaziköy: 0 – 2
Dilekkaya – Pergama:  6 – 1
8.GRUP
Tatlısu Seracılar – Serdarlı GB: 3 – 4
Bahçeli SK – Alaniçi:3 – 1
9.GRUP
Yenişehir SK – Çayönü: 2 – 0
Korkuteli GD – SB Tic. Güvercinlik: 0 – 2
10.GRUP
Tuzlaspor – Mutluyaka HSK: 4 – 0
Royal Sun Ötüken – Boğaziçi: 0 – 3
11.GRUP
Sun RepublicYarköy – Bafra: 0 – 1
Civisil SK – Ergazi:3 – 3
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı – Dipkarpaz:0 – 2
Sipahi  – Yedikonuk: 2 – 1
 
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