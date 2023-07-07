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İktisatbank BTM 2.Lig 5.Hafta günün sonuçları

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İktisatbank BTM 2.Lig 5.Hafta günün sonuçları
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1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt: 3 – 1
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Gaziveren SK (İsmail Ercan)
2.GRUP
Zümrütköy SK – Akçay : 1 – 2
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy SK – Gayretköy GSK (Mustafa Torun)
3.GRUP
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Çamlıbel SKD (Yusuf Atlar)
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Kalkanlı SK – Tepebaşı SK (Emir Turalı)
4.GRUP
7 Temmuz 2023, Cuma
Dağyolu Göçeri  – AtollKozanköy :0 – 2
5.GRUP
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz TSK – Haspolat SGSK (Yusuf Atlar)
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Doğukent SK (Arif Malek)
6.GRUP
Taşkent TSK – Aslanköy:   0 – 9
Yeniceköy ZSK – Alayköy:2 – 0
7.GRUP
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale TSK – Gaziköy SK (Olgun Canik)
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Dilekkaya ASK – Pergama SD (Mehmet V.Çelik)
8.GRUP
Tatlısu Seracılar GSK – Serdarlı GB: 3 - 4
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli SK – Alaniçi YSK (Abdullah Genç)
9.GRUP
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yenişehir SK – Çayönü SK (Mehmet V.Çelik)
18.00 Geçitkale Stadı’nda Korkuteli GD – SB Tic. Güvercinlik İYSK (Berk Bağrıkara)
10.GRUP
7 Temmuz 2023, Cuma
Tuzlaspor – Mutluyaka HSK: 4 – 0
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Boğaziçi SK (Şakir Azizoğlu)
11.GRUP
Sun RepublicYarköy – Bafra: 0 – 1
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Civisil SK – Ergazi GSK (Serkan Özdenkçi)
12.GRUP
8 Temmuz 2023, Cumartesi
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Halil FalyalıKumyalı SK – Dipkarpaz TSK (Ömer Köse)
9 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi TSK – Yedikonuk SK (Cenk A.Özfuttu)
 
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