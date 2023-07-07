Yarköy’e ilk çelme Bafra’dan

İlk 4 haftada aldığı 4 galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyen Sun RepublicYarköy ile 4 puanla grubun dibinde yer alan Bafra arasındaki karşılaşmayı Bafra 1 – 0 kazanarak rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Yusufcan Dönder’in yaptığı karşılaşmada Bafra ilk devrede bulduğu golle 1- 0 öne geçerken, ikinci devrede de attığı bir gol topun çizgiyi tam geçmediği gerekçesiyle verilmedi.
Yarköy takımı özellikle son dakikalarda beraberlik için yüklenmesine karşın kaleciyi geçemedi.
Bu sonucun ardından Yarköy 12 puanda kalırken, Bafra puanını 7 yaparak gruptan çıkma adına umutlandı.
İktisatbank BTM 2.Lig 11.Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Sun Republic Yarköy PGSK
|5
|4
|0
|1
|8
|2
|6
|12
|2.
|Civisil SK
|4
|2
|0
|2
|5
|4
|1
|6
|3.
|Ergazi GSK
|4
|1
|1
|2
|5
|7
|-2
|4
|4.
|Bafra SK
|5
|1
|1
|3
|3
|8
|-5
|4