Yarköy’e ilk çelme Bafra’dan

11. Grupta lider olarak gruptan çıkmayı garantileyen Yarköy 5. Haftada konuk ettiği Bafra’ya 1 – 0 yenilerek ilk mağlubiyetini almış oldu

O G B M A Y AV P 1. Sun Republic Yarköy PGSK 5 4 0 1 8 2 6 12 2. Civisil SK 4 2 0 2 5 4 1 6 3. Ergazi GSK 4 1 1 2 5 7 -2 4 4. Bafra SK 5 1 1 3 3 8 -5 4

Sun RepublicSun RepublicYarköy ile 4 puanla grubun dibinde yer alan Bafra arasındaki karşılaşmayı Bafra 1 – 0 kazanarak rakibine ilk mağlubiyeti tattırdı.Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Yusufcan Dönder’in yaptığı karşılaşmada Bafra ilk devrede bulduğu golle 1- 0 öne geçerken, ikinci devrede de attığı bir gol topun çizgiyi tam geçmediği gerekçesiyle verilmedi.Yarköy takımı özellikle son dakikalarda beraberlik için yüklenmesine karşın kaleciyi geçemedi.