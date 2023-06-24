İktisatbank BTM 2.Lig 3.Hafta sonuçları

1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Doğancı: 2 - 2
Süleymanlar Autos Yeşilyurt – Gaziveren: 0 – 1
2.GRUP
Gayretköy GSK – Akçay : 1 – 1
Serhatköy SK – Zümrütköy: 2 - 0
3.GRUP
Çamlıbel SKD – Tepebaşı SK: 2 – 1
Sadrazam Kayalar SK – Kalkanlı: 6 – 0
4.GRUP
Şirinevler YSK – Dağyolu Göçeri: 2 – 1
5.GRUP
Haspolat SGSK – Doğukent SK: 7 – 1
Ağırdağ Boğaz – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 0
6.GRUP
Aslanköy GSD – Alayköy: 2 – 1
Taşkent TSK – Yeniceköy: 2 – 2
7.GRUP
Kırıkkale TSK – Dilekkaya: 0 – 2
Gaziköy SK – Pergama SD : 6 – 0
8.GRUP
Alaniçi YSK – Serdarlı: 2 – 0
Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar: 4 – 1
9.GRUP
Korkuteli GD – Yenişehir: 2 – 1
SB Tic. Güvercinlik – Çayönü:1 – 0
10.GRUP
Boğaziçi SK – Mutluyaka HSK:2 – 3
Royal Sun Ötüken TKOSK – Tuzlaspor: 2 – 2
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Civisil : 2 – 0
Bafra SK – Ergazi: 2 – 2
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Sipahi: 2 – 0
Dipkarpaz TSK – Yedikonuk : 5 – 1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.