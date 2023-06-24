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İktisatbank BTM 2.Lig 3.Hafta sonuçları

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İktisatbank BTM 2.Lig 3.Hafta sonuçları
1.GRUP
Yedidalga Aksu SK – Doğancı: 2 - 2
Süleymanlar Autos Yeşilyurt – Gaziveren: 0 – 1
2.GRUP
Gayretköy GSK – Akçay : 1 – 1
Serhatköy SK – Zümrütköy: 2 - 0 
3.GRUP
Çamlıbel SKD – Tepebaşı SK: 2 – 1
Sadrazam Kayalar SK – Kalkanlı: 6 – 0
4.GRUP
Şirinevler YSK – Dağyolu Göçeri: 2 – 1
5.GRUP
Haspolat SGSK – Doğukent SK: 7 – 1
Ağırdağ Boğaz – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 0
6.GRUP
Aslanköy GSD – Alayköy: 2 – 1
Taşkent TSK – Yeniceköy: 2 – 2
7.GRUP
Kırıkkale TSK – Dilekkaya: 0 – 2
Gaziköy SK – Pergama SD : 6 – 0
8.GRUP
Alaniçi YSK – Serdarlı: 2 – 0
Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar: 4 – 1
9.GRUP
Korkuteli GD – Yenişehir: 2 – 1
SB Tic. Güvercinlik – Çayönü:1 – 0
10.GRUP
Boğaziçi SK – Mutluyaka HSK:2 – 3
Royal Sun Ötüken TKOSK – Tuzlaspor: 2 – 2
11.GRUP
Sun RepublicYarköy PGSK – Civisil : 2 – 0
Bafra SK – Ergazi: 2 – 2
12.GRUP
Halil FalyalıKumyalı SK – Sipahi: 2 – 0 
Dipkarpaz TSK – Yedikonuk : 5 – 1
 
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