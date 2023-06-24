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Tuzla son nefeste beraberliği kurtardı

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BTM 2.Ligin 3. haftasında 10. Grup’ta Ötüken ile Tuzlaspor mücadelesinde Ötüken’in uzatmanın son dakikalarına 2 – 1 önde girmesine karşın Tuzlaspor son dakikada bulduğu golle karşılaşma 2 – 2 tamamlandı

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Tuzla son nefeste beraberliği kurtardı
İktisatbank BTM 2.Ligin 3. haftasında 10. Grubun zorlu maçında Royal Sun Ötüken ile Tuzlaspor sahadan beraberlikle ayrılarak puanları paylaştılar.
Her iki takımında galibiyet hedefiyle çıktığı karşılaşmada Tuzlaspor öne geçmesine karşın maçın uzatma anlarına geride girdi ve son dakikada bulduğu golle sahadan 2-2 eşitlikle ayrıldı.
Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve Serkan Özdenkci’nin orta hakemliğini yaptığı mücadelenin ilk yarısında Tuzlaspor Uğurcan’ın golüyle 1-0 öne geçerek ilk devreyi önde kapattı.
İkinci devreye beraberliği yakalamak için atak başlayan Ötüken, Emin’in kafa golüyle beraberliği sağladı.  Bu golün ardından Tuzlaspor galibiyet için yüklenirken, Ötüken kontra ataklarla pozisyon bulmaya çalıştı. 84. dakikada Ötüken’in kazandığı kornerde oluşan karambolde Çağlar son kez topa dokunarak skoru 2- 1 yaptı.
Maçın içinde çok fazla sakatlık olması nedeniyle 13 dakika uzatma oynandı. Uzatmanın son dakikasında Tuzlaspor’un geliştirdiği atakta arka direkte topla buluşan Hasan Kurt topu ağlara göndererek skoru 2 – 2 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.
Bu skorla Tuzlaspor puanını 4 yaparken, Ötüken ise 2’ye yükseldi.
 
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