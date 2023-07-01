İktisatbank BTM 2. Lig 4. Hafta günün sonuçları yarının programı

1. GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Doğancı: 1 – 7
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziveren Semih Türköz Stadı’nda Gaziveren – Yedidalga Aksu SK (Yusuf Atlar)
2.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Gayretköy GSK – Zümrütköy:4 – 0
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Serhatköy SK (Rıdvan Çetinkaya)
3.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Çamlıbel SKD – Kalkanlı:3 – 0
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Tepebaşı SK – Sadrazam Kayalar SK (Serdar Gürpınar)
4.GRUP
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Atoll Kozanköy SK – Şirinevler YSK (İsmail Ercan)
5.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Doğukent SK – Ağırdağ Boğaz: 1 – 9
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğruyol Pınarbaşı ÇSK (Mehmet V.Çelik)
6.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Alayköy SKKD – Taşkent: 2 – 1
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Yeniceköy ZSK (Mehmet V.Çelik)
7.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Pergama SD – Kırıkkale: 1 – 5
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Dilekkaya ASK (Şakir Azizoğlu)
8.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Alaniçi YSK – Tatlısu Seracılar: 2 – 1
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Serdarlı GB – Bahçeli SK (Arif Malek)
9.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
SB Tic. Güvercinlik İYSK – Yenişehir: 5 – 1
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Çayönü SK – Korkuteli GD (Halil Atlar)
10.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Mutluyaka HSK – Royal Sun Ötüken: 0 – 2
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Tuzlaspor (Tufan Çerçioğlu)
11.GRUP
1 Temmuz 2023, Cumartesi
Bafra SK – Civisil SK: 0 – 3
Ergazi – Sun Republic Yarköy: 1 - 2
12.GRUP
2 Temmuz 2023, Pazar
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Sipahi TSK (Burak Mandıralı)
18.00 Kumyalı Şht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Halil Falyalı Kumyalı SK (Serkan Özdenkçi)
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