İktisatbank BTM 2. Lig 2. Hafta günün sonuçları ve yarının programı:

1.GRUP
Gaziveren SK – Doğancı: 0 - 3
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Yedidalga Aksu SK (Rıdvan Çetinkaya)
2.GRUP
Gayretköy GSK – Serhatköy: 2 – 0
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Akçay Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Akçay SK – Zümrütköy SK (Olgun Canik)
3.GRUP
Tepebaşı SK – Kalkanlı SK: 1 – 3
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Sadrazam Kayalar SK (Mustafa Torun)
4.GRUP
AtollKozanköy SK – Dağyolu Göçeri: 5 – 1
5.GRUP
Haspolat SGSK – Ağırdağ Boğaz: 1 – 3
Doğukent SK – Doğruyol Pınarbaşı: 0 – 4
6.GRUP
Alayköy SKKD – Yeniceköy: 0 – 1
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Taşkent TSK (Mehmet V.Çelik)
7.GRUP
Gaziköy SK – Kırıkkale: 3 – 2
Pergama SD – Dilekkaya: 0 – 2
8.GRUP
Serdarlı GB – Tatlısu Seracılar: 7 – 0
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Bahçeli SK (Burak Mandıralı)
9.GRUP
SB Tic. Güvercinlik İYSK – Korkuteli: 2 – 1
Çayönü SK – Yenişehir SK: 2 – 3
10.GRUP
Boğaziçi SK – Royal Sun Ötüken: 4 – 1
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Mutluyaka HSK – Tuzlaspor (Abdullah Genç)
11.GRUP
Ergazi GSK – Civisil SK: 2 – 1
Bafra SK – Sun RepublicYarköy: 0 – 2
12.GRUP
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Halil FalyalıKumyalı SK (Serkan Özdenkçi)
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Yedikonuk SK – Sipahi TSK (Cenk Aras Özfuttu)
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.