Taekwondonun kurucusu anısına yarıştılar

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu tarafından organize edilen choi Hong Hi anı şampiyonası ve Taekwondo Ligi maçları dün (Cuma) yapıldı.
Dünya Taekwondosunun kurucusu Choi Hong HiHyong Şampiyonası yapıldı. Şampiyonaya tüm bölge sporcuları katılmış olup şampiyonayı, Masterler Öykü Ergin Başkanlığında Anna Tüysüz ve federasyon hakem heyeti yönettiler
Müsabakalarda dereceye girenlere ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grand Master Gökbilen ve Kulüp temsilcileri verdiler.
BAYANLAR SONUÇLARI
1.Kategori: 1. Zeynep Keskin
2.Kategori: 1. Zehra Naz Ağan
3.Kategori: 1. Rojbin Özer
4.Katagori: 1. Defne Okçu
5.Kategori: 1. Melek Ünver
6.Kategori: 1. Defne Karam
7.Kategori: 1. SpellanaGankama
8.Kategori: 1. Dua Rezwan Zaman
9.Katagori: 1. Miray Mafratoğlu
10.Katagori: 1. Anelia Belen
11.Katagori: 1. Emine Şahin
ERKEKLER SONUÇLARI
1.Katagori: 1. Öskay Ramiz
2.Katagori: 1. Mohammad Hossaini
3.Katagori: 1. Ali Efe
Ligin dördüncü hafta müsabakaları yapıldı
Öte yandan 10 Takımlı Taekwondo liginindördüncü hafta müsabakaları da bugün (Cumartesi) yapıldı.
Avrasya Taekwondo Merkezi’ndeyapılan müsabakalarda dereceye sporculara ödüllerini federasyon Başkanı E.Z.Gökbilen,Federasyon ,Bölge ve kulüp temsilcileri verirken müsabakaları uluslararası kokartlı hakemler, ile federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.
TOL -Girne Tkdİht 1-3
DTB – GHE 1-1
LefkoşaTİK -Lefkoşa Bölge 2-1
G.Mağusa Sam - Girne .Bölge 1-2
Güzelyurt TİK - Mağusa Bölge 1-1
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