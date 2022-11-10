Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.
3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan ligde ilk haftanın programı şöyle oldu:
BEYAZ GRUP
Miracle Demirhan SK - Tatlısu HOBSK
Ozanköy SK - Gülgün Süt Düzova GSK
Ortaköy SK - Bostancı Bağcıl SK
Mevlevi SK - Denizli SK
Dikmen Gücü SK - Karaoğlanoğlu SK
KIRMIZI GRUP
Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor - Mehmetçik TÇBSK
Vadili TÇBSK - Türkmenköy ASK
German Gold Akova Vuda TÇB - Görneç KSK
Pile TSK - Kaplıca Karadeniz 61 SK
Geçitkale GSK - Çanakkale TSK