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İktisatbank BTM 1.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

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İktisatbank BTM 1.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.
3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan ligde ilk haftanın programı şöyle oldu:

BEYAZ GRUP

Miracle Demirhan SK - Tatlısu HOBSK
Ozanköy SK - Gülgün Süt Düzova GSK
Ortaköy SK - Bostancı Bağcıl SK
Mevlevi SK - Denizli SK
Dikmen Gücü SK - Karaoğlanoğlu SK

KIRMIZI GRUP

Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor - Mehmetçik TÇBSK
Vadili TÇBSK - Türkmenköy ASK
German Gold Akova Vuda TÇB - Görneç KSK
Pile TSK - Kaplıca Karadeniz 61 SK
Geçitkale GSK - Çanakkale TSK

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