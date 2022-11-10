Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank BTM 1.Lig'de 2022-2023 sezonu fikstürü çekildi.

3-4 Aralık 2022 tarihinde başlayacak olan ligde ilk haftanın programı şöyle oldu:

BEYAZ GRUP

Miracle Demirhan SK - Tatlısu HOBSK

Ozanköy SK - Gülgün Süt Düzova GSK

Ortaköy SK - Bostancı Bağcıl SK

Mevlevi SK - Denizli SK

Dikmen Gücü SK - Karaoğlanoğlu SK

KIRMIZI GRUP

Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor - Mehmetçik TÇBSK

Vadili TÇBSK - Türkmenköy ASK

German Gold Akova Vuda TÇB - Görneç KSK

Pile TSK - Kaplıca Karadeniz 61 SK

Geçitkale GSK - Çanakkale TSK