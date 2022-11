İklim Aktivizmi Mi Sanat Düşmanlığı Mı?

Just Stop Oil, iklim krizine dikkat çekmek için eşsiz sanat eserlerini hedef alan eylemleriyle adından söz ettiriyor

İklim krizi, dünyadaki canlı yaşamını önemli ölçüde tehdit eden oldukça ciddi bir sorun. Ancak insanlığın bu ciddi tehdide karşı yeterince mücadele etmediğini düşünen bazı insanlar var. İklim aktivistleri, uzun bir zamandır iklim krizine karşı dikkat çekmek ve krizin önlenmesine katkı sağlamak için mücadele ediyor. Bununla birlikte iklim krizine karşı yürütülen aktivist mücadelede, yeni bir döneme girildi. Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) isimli hareket, son dönemde dünyaca ünlü sanat eserlerini hedef aldığı eylemlerle tüm dünyada gündeme gelmeyi başardı…

Ancak bu eylemler, hareketin ciddi şekilde tartışılmasına da neden oldu. Bazı insanlar, Just Stop Oil’i vandallıkla suçluyor. Ancak eylemlere destek veren insanlar da var. Peki tam olarak nedir bu Just Stop Oil hareketi, diğer aktivist gruplardan farkı ne, ne istiyorlar, şimdiye kadar hangi eylemlere imza attılar? İşte son dönemin gündemden düşmeyen aktivist grubu Just Stop Oil hakkında bilmeniz gerekenler…

Just Stop Oil, kendisini farklı çevre örgütlerindeki aktivistlerin bir araya gelerek oluşturduğu bir koalisyon olarak tanımlıyor

Şubat 2022’de kurulan hareketin temel amacı ise Birleşik Krallık hükümetinin yeni petrol projelerini engellemek. Bununla birlikte hareketin, yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapılması ve binalardaki ısı yalıtımlarının güçlendirilmesi gibi talepleri de var…

Hareketin internet sitesinde, “Hükümetin, Birleşik Krallık’ta fosil yakıtların araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi için verdiği tüm yeni ruhsatları ve izinleri sona erdirmeyi taahhüt etmesini sağlamak için birlikte çalışıyoruz.” ifadeleri yer alıyor…

Just Stop Oil, son dönemde yaptıkları eylemlerle dünyanın gündeminde

Geçtiğimiz şubat ayından bu yana, her ay farklı bir eylem tarzı belirleyen ve bu doğrultuda adımlar atan Just Stop Oil, hükümetin, “talepleri karşılamasına fırsat vermek için” protestolarına kısa aralar vermesiyle biliniyor.

Harekete dâhil olan aktivistler, nisan ve kasım ayları arasındaki protestolarda 1900 defa gözaltına alındı

Ayrıca Just Stop Oil hareketine mensup en az 7 kişinin halen hapiste olduğu biliniyor. Ancak bu gözaltılar veya hapis cezaları hareketin popüler olmasını engelleyemedi. Üstelik hareket, her yaştan iklim aktivistini bir araya getirmiş durumda. Just Stop Oil’in en küçük aktivistinin yaşı ise 12…

Just Stop Oil, ilk sansasyonel eylemini 13 Mart’ta gerçekleştirdi

20 Just Stop Oil aktivisti, 75. Britanya Akademisi Film Ödülleri’nde (BAFTA) bir eylem gerçekleştirmek istedi. Ancak güvenlik görevlileri tarafından engellendiler. Bunun üzerine 4 aktivist, bilet alarak kırmızı halıya girmeyi başardı ve burada bir eylem gerçekleştirdi…

Hareketin ikinci ses getiren eylemi ise 21 Mart’ta gerçekleşti. İngiltere’de oynanan bir futbol müsabakası sırasında sahaya giren Louis McKechnie isimli aktivist, kendisini kale direğine bağladı. Bu olay Just Stop Oil’in geniş kitleler tarafından fark edilmesine katkı sağlayan önemli bir eylemdi…

Aktivistler, Formula 1 yarışlarında da ortaya çıktı

3 Temmuz’da İngiltere’de gerçekleştirilen yarışlar sırasında meydana gelen bir kaza nedeniyle yarışa ara verilmişti. İşte tam bu esnada Formula 1 pistinde ortaya çıkan Just Stop Oil üyeleri asfaltta oturma eylemi yaparak iklim krizi meselesini bir kez daha tüm dünyanın gündemine taşımış oldu…

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda eylem gerçekleştiren Just Stop Oil’in en dikkat çeken projesi ise sanat eserlerini hedef aldığı eylemler oldu

Aktivistler ilk olarak temmuz ayında Londra’da sergilenen John Constable’ın 1821 tarihli “The Hay Wain” tablosunun üzerini başka bir resimle kapattı. Yine temmuz ayında, hareketin hedefinde bir başka sanat eseri vardı: Leonardo da Vinci’nin ünlü “Son Akşam Yemeği” tablosunun kopyası. Tablonun çerçevesine ellerini yapıştıran eylemciler, tablonun asılı olduğu duvara, “yeni petrol istemiyoruz” yazdı…

Aktivistler ekim ayında geniş kapsamlı bir eylem hareketi başlattı

İngiltere’deki bazı yolları işgal etti, dünyaca ünlü bazı markaların vitrinlerine sprey boya püskürttü…

Just Stop Oil aktivistlerinin geçtiğimiz günlerde Hollandalı ressam Vincent van Gogh’un “Ayçiçekleri” tablosunu hedef alması, hareketin dünyaca bilinir hale gelmesini sağladı

Aktivistler 14 Ekim’de ünlü tabloya çorba fırlattı! Ancak tablonun dışındaki çerçeve sayesinde resme herhangi bir zarar gelmedi. Bu sansasyonel eylemi, Johannes Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” tablosuna yapılan saldırı izledi.

27 Ekim günü eylemciler ünlü tabloya kendilerini yapıştırdı! Bu eylem sonucunda da tablo herhangi bir zarar görmedi fakat iki eylemci hapis cezasına çarptırıldı… Ayrıca iklim krizine dikkat çekmek isteyen bu harekete mensup 400 kişi ekim ayı boyunca 1000’den fazla kez gözaltına alındı.

Just Stop Oil’in sanat eserlerini hedef alan eylemleri pek çok kişi tarafından ciddi şekilde eleştirildi

Bununla birlikte eleştiriyle yetinmeyen, harekete karşı büyük bir öfke duyan ve vandalizmle suçlayanlar da vardı. Ancak Just Stop Oil hareketinin sözcüsü Alex De Koning, şiddet içermeyen kitlesel sivil direniş hareketlerinden ilham alarak bu eylemleri yaptıklarını açıkladı. Bununla birlikte Just Stop Oil üyeleri, sanat eserlerini hedef aldıkları eylemlerde, eserlerin zarar görmeyeceğini bildiklerini, zaten eserlere zarar verme niyetlerinin olmadığını dile getirdi.

Aktivistlere göre sanat eserlerini hedef alan eylemler, insanların değer verdikleri bir şeyi kaybetmenin nasıl bir his olduğunu anlamalarını sağlıyor

İnsanlar, eşsiz ve biricik sanat eserlerine zarar verme ihtimali olan saldırılar nedeniyle ciddi şekilde öfkeleniyor. Çünkü zarar gören bir Van Gogh eserinin bir daha asla yapılamayacağını ve sonsuza kadar yok olacağını biliyor…

Aktivistlere göre aynı durum dünya için de geçerli. Eğer gerekli adımlar atılmazsa, dünya da düzeltilmesi mümkün olmayan bir tahribata uğrayacak ve yok olacak. İşte sanat eserlerini hedef alan eylemlerin altında insanların bu hissi dünya için de hissetmelerini sağlamak yatıyor.

Just Stop Oil’in sanat eserlerini hedef alan eylemleri sadece sıradan vatandaşları değil, aktivistleri de ikiye bölmüş durumda

Harekete dâhil olmayan kimi aktivistler eylemlerin iklim krizini dünya gündemine taşıdığını, bu nedenle başarılı olduğunu ve eylemlerin amacına ulaştığını savunuyor. Bazı iklim aktivistleri ise hareketin bu eylemlerini, insanları iklim krizi hassasiyetinden uzaklaştırma tehlikesi barındırdığı için desteklemiyor. Onlara göre insanları iklim mücadelesine çekecek daha ılımlı eylem biçimleri hayata geçirilmeli…