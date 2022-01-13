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İktisatbank BTM 1. Lig 5. hafta hakemleri açıklandı

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İktisatbank BTM 1. Lig 5. hafta hakemleri açıklandı
İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP
 
15 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda SFC 1461 İskele Trabzon-Vadili (Şakir Azizoğlu)
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı’nda Türkmenköy-Mehmetçik (Necmi Bulut)
14.00 Yenierenköy Stadı’nda Yenierenköy-Akova Vuda (Tufan Çerçioğlu)
16 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Geçitkale Stadı’nda Geçitkale-Gülgün Süt Düzova (Mehmet V.Çelik)
14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Demirerler Cons.Demirhan-Serdarlı (Sabriye Atikoğlu)
 
İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP
15 Ocak 2022 – Cumartesi
14.00 Dikmen Dr.Fazıl Küçük Stadı’nda Dikmen Gücü-Denizli (Ferhat Tuna)
14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda Yılmazköy-Tüfekçi Ortaköy (Fatih Bardakçıoğlu)
16 Ocak 2022 – Pazar
14.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı-Tatlısu (Ömer Doğru)
14.00 Lapta Şht. Şevket Kadir Stadı’nda Sadrazam Kayalar-Karaoğlanoğlu (Mustafa Torun)
14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Lapta (Serkan Durmaz)
 
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