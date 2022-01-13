Çıldır: Gençlerin önünü açacağız

Demokrat Parti’nin gençlere yönelik birçok projesi olduğunu ve bunları her ortamda anlattıklarının altını çizen DP Genel Başkan Yardımcısı, Lefkoşa Milletvekili Adayı Mehmet Çıldır, verilecek teşviklerle gençlerin önünü açacaklarını vurguladı.

Gençlerin hem daha iyi eğitim alması hem de girişimcilerin kendi işlerini kurup üretime katkı vermelerine imkan sağlayacak politikaları uygulayacaklarını kaydeden Çıldır, “Üretimin gelişmesi için gerekli programları hazırladık. Gençlerimizi bu konularda desteklemeye çalışıyoruz” dedi.

Devletin görevini halkının refah seviyesini artırmak olduğunu belirten Mehmet Çıldır, bu seviyenin artması için halka hizmet eden yürekli, dürüst, vatanını seven insanlar artık meclis çatısı altında olması gerektiğini vurguladı.

KKTC’nin kalkınmasına dönük çalışmalara yoğunlaştıklarını, gençler yanında sağlık ve turizmle ilgili projelerinin de hayati önemi olduğuna dikkat çeken Çıldır, sağlık, tarım, turizm ve birçok konuda neler yapılabileceğiyle ilgili 10 yıllık planlar oluşturduklarını kaydetti.

Vergi düzenlemesinin yapılmasıyla birlikte, ciddi tasarrufların oluşacağını bunları ağır vergi yükü altında ezilen küçük esnafa destekleneceğinin altını çizen Çıldır, DP’nin ülkenin gelişimi için yapılanmamışları yapma hedefiyle siyaset yürüttüklerini kaydetti.

