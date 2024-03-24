İkisine de yaramadı

Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım haftayı 1’er puanla kapatırken, play-out hattından çıkma şanslarını zora soktular

Stad: Maraş Necip Halil Kartal StadıHakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Atlar, Baran MarangozÜnimar Maraş: Ramazan, Ahmet Hellaç, Can, Emre Aktaş, Serkan, Alp Ertunga, Emir, Yıldıray, İlhan, Salih, Çağrı.Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Sami Tünsay, Ertan, İzzet, Tugay, Gökay, Aykut, Şaban, Cenker, Fetin.Direk düşmeyi ve play – out’u oldukça yakından ilgilendiren karşılaşmada Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş ile Mormenekşe takımları karşı karşıya geldi.Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım haftayı 1’er puanla kapattı. Çalan son düdüğün ardından karşılaşma golsüz sona ererken, iki takım puanını 23 yapmış oldu