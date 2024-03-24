İkisine de yaramadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Atlar, Baran Marangoz
Ünimar Maraş: Ramazan, Ahmet Hellaç, Can, Emre Aktaş, Serkan, Alp Ertunga, Emir, Yıldıray, İlhan, Salih, Çağrı.
Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Sami Tünsay, Ertan, İzzet, Tugay, Gökay, Aykut, Şaban, Cenker, Fetin.
Direk düşmeyi ve play – out’u oldukça yakından ilgilendiren karşılaşmada Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş ile Mormenekşe takımları karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım haftayı 1’er puanla kapattı. Çalan son düdüğün ardından karşılaşma golsüz sona ererken, iki takım puanını 23 yapmış oldu
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|24
|20
|3
|1
|63
|10
|53
|63
|2.
|Esentepe KKSK
|24
|13
|5
|6
|36
|25
|11
|44
|3.
|Yalova SK
|24
|12
|6
|6
|40
|34
|6
|42
|4.
|Gönyeli SK
|24
|12
|3
|9
|53
|31
|22
|39
|5.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|24
|9
|11
|4
|33
|25
|8
|38
|6.
|Binatlı YSK
|24
|11
|5
|8
|28
|26
|2
|38
|7.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|24
|11
|4
|9
|44
|30
|14
|37
|8.
|Hamitköy ŞHSK
|24
|10
|7
|7
|30
|25
|5
|37
|9.
|Düzkaya KOSK
|24
|9
|7
|8
|33
|33
|0
|34
|10.
|Lapta TBSK
|24
|7
|6
|11
|28
|45
|-17
|27
|11.
|Geçitkale GSK
|24
|7
|4
|13
|49
|61
|-12
|25
|12.
|Ozanköy SK
|24
|5
|10
|9
|33
|47
|-14
|25
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|24
|5
|8
|11
|28
|38
|-10
|23
|14.
|Mormenekşe GBSK
|24
|3
|14
|7
|24
|34
|-10
|23
|15.
|Girne Halk Evi
|24
|5
|6
|13
|23
|47
|-24
|21
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|24
|2
|3
|19
|15
|49
|-34
|9