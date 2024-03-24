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İkisine de yaramadı

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Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım haftayı 1’er puanla kapatırken, play-out hattından çıkma şanslarını zora soktular

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İkisine de yaramadı
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Stad: Maraş Necip Halil Kartal Stadı
Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Atlar, Baran Marangoz
Ünimar Maraş: Ramazan, Ahmet Hellaç, Can, Emre Aktaş, Serkan, Alp Ertunga, Emir, Yıldıray, İlhan, Salih, Çağrı.
Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Sami Tünsay, Ertan, İzzet, Tugay, Gökay, Aykut, Şaban, Cenker, Fetin.
 
Direk düşmeyi ve play – out’u oldukça yakından ilgilendiren karşılaşmada Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Ünimar Maraş ile Mormenekşe takımları karşı karşıya geldi.
Karşılıklı ataklar şeklinde geçen mücadelede gol sesi çıkmazken, iki takım haftayı 1’er puanla kapattı. Çalan son düdüğün ardından karşılaşma golsüz sona ererken, iki takım puanını 23 yapmış oldu
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 24 20 3 1 63 10 53 63
2. Esentepe KKSK 24 13 5 6 36 25 11 44
3. Yalova SK 24 12 6 6 40 34 6 42
4. Gönyeli SK 24 12 3 9 53 31 22 39
5. M. Hacıali Yılmazköy SK 24 9 11 4 33 25 8 38
6. Binatlı YSK 24 11 5 8 28 26 2 38
7. Dem s Cons. Çanakkale TSK 24 11 4 9 44 30 14 37
8. Hamitköy ŞHSK 24 10 7 7 30 25 5 37
9. Düzkaya KOSK 24 9 7 8 33 33 0 34
10. Lapta TBSK 24 7 6 11 28 45 -17 27
11. Geçitkale GSK 24 7 4 13 49 61 -12 25
12. Ozanköy SK 24 5 10 9 33 47 -14 25
13. Ünimar Maraş GSK 24 5 8 11 28 38 -10 23
14. Mormenekşe GBSK 24 3 14 7 24 34 -10 23
15. Girne Halk Evi 24 5 6 13 23 47 -24 21
16. Baf Ülkü Yurdu 24 2 3 19 15 49 -34 9
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