Digititurk BTM 1. Lig 18. Hafta sonuçları

KIRMIZI GRUP
Tuzlaspor – Pile: 4 – 2
Türkmenköy – Mehmetçik: 3 – 1
Dörtyol – Akova: 1 – 3
Yenierenköy – Kaplıca Karadeniz 61: 2 – 3
İncirli – Dipkarpaz: 0 – 3
BEYAZ GRUP
Ortaköy – Düzova: 4 – 2
Atoll Kozanköy –Mevlevi: 3 – 0
Dikmen Gücü – Bostancı Bağcıl:3 – 6
Demirhan – Vadili: 0 – 5
Karaoğlanoğlu – Denizli: 0 – 1
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