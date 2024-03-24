banner913
banner932
Gençler Birliği kupayla başladı
Gençler Birliği kupayla başladı
35 0
Osman Örek anılacak
Osman Örek anılacak
29 0
 
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
Yakın tarihe ışık tutacak bir eser
64 0
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
Gönyeli-Alayköy Belediyesi hedef büyüttü
21 0
Günlük yağış miktarları
Günlük yağış miktarları
75 0
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
Mevlevi’de 25-29 Mart’ta milan atışları yapılacak
22 0
"Biz +1 farklıyız"
26 0
banner1012

Digititurk BTM 1. Lig 18. Hafta sonuçları

banner1020

banner974
Digititurk BTM 1. Lig 18. Hafta sonuçları
banner971
KIRMIZI GRUP
Tuzlaspor – Pile: 4 – 2
Türkmenköy – Mehmetçik: 3 – 1
Dörtyol – Akova: 1 – 3
Yenierenköy – Kaplıca Karadeniz 61: 2 – 3
İncirli – Dipkarpaz: 0 – 3
 
BEYAZ GRUP
Ortaköy – Düzova: 4 – 2
Atoll Kozanköy –Mevlevi: 3 – 0
Dikmen Gücü – Bostancı Bağcıl:3 – 6
Demirhan – Vadili: 0 – 5
Karaoğlanoğlu – Denizli: 0 – 1
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.