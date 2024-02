İkisine de yaramadı

Play-out hattında uzaklaşmak isteyen Mormenekşe ile play-off hattında kalma hedefindeki M. Hacıali Yılmazköy arasındaki karşılaşma 1 – 1 tamamlandı

Stad: Mormenekşe Cemal Balses Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Yusufcan Dönder, Hasan Baldan

Mormenekşe: Ozan, Erdoğ, Fetin, Aykut, İrfan, Erten, Sami(Justice), İzzet(Sertan), Cenker, Yasin, Şaban(Aziz)

M.Hacıali Yılmazköy: Hüseyin , Salih, Mehmet İnce(Suat), Diamonke, Mehmet Söker(Özner), Tarkan, Yunus Emre(Ayhan), Barış, Süleyman, Mehmet Dülkadir(Osman)

Goller: Dk. 74 Ertan (pen)(Mormenekşe), Dk. 68 Süleyman Şeb(M. H. Yılmazköy)



Aksa 1. Ligin 19. Haftasının önemli maçlarından Mormenekşe ile M. Hacali Yılmazköy mücadelesinde kazanan çıkmadı.

Play-out hattından uzaklaşmak isteyen Mormenekşe ile Play-off hattında kalmak isteyen Yılmazköy karşılaşması 1 – 1 tamamlandı. Orta alan mücadelesi şeklinde geçen ve pozisyon üretmekte zorlanan her iki takım ikinci devrede buldukları gollerle sahadan puanları paylaşarak ayrıldılar.

Dk. 13 Mormenekşe'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Yasin'in plasesinde top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 41 Hızlı gelişen Mormenekşe atağında sol kanatta topla buluşan İzzet hızla Yılmazköy ceza alanı önüne ilerleyerek önünü boşaltarak şutunda top yandan auta gitti.

Dk. 45 Mormenekşe atağında topla buluşan Cenker önünü boşaltarak şutunda top üstten auta gitti.

İkinci devre yine karşılıklı ataklarla başlamasına karşın her iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

Dk. 68Yılmazköy atağında Özgür'ün pasıyla Mormenekşe ceza sahası önünde topla buluşan Süleyman Şeb önünü boşaltarak şutunda top köşeden ağlara gitti. 0 – 1

Dk. 73 Mormenekşe'nin sağdan gelişen atağında topla buluşan Aykut süratle Yılmazköy ceza sahası içine girdi. Mehmet İnce'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan topu ağlara gönderdi. 1-1

Geriye kalan dakikalarda her iki takımın çabası başka gol getirmeyince maç 1 – 1 tamamlandı ve takımlar birer puanla sahadan ayrıldılar.