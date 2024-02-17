Çanakkale’ye, Binatlı freni

Aksa 1. Ligin 2. devresine iyi bir başlangıç yaparak 2. Sıraya yükselen Dem’s Cons. Çanakkale konuk ettiği Binatlı’ya 2 – 1 mağlup olarak ikinci devredki ilk puanlarını kaybetti

Stat: Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Halil Erdem Canaloğlu, Rüya Sakallı

Dem's Cons Çanakkale: Yusuf Yontar, Mustafa Gök, Orhan Kalaycı, Çağdaş Birsan, Yunus Kalaycı, Anıljan Jorayev(71-Gökdeniz Onat)Ekrem Zabitler, Özgür Şengüler, Rifat Sonatlı(67-Sami Ergazi), Barın Bozak, Berkant İstanbul

Binatlı: Uğur Şahin, Sertaç Özbil, Malik Yakubu, Hüseyin Tomak(38-Ahmet Atikoğlu), Kutluhan, Mehmet Bahaddin, Ersen Esmerarslan(59-Tahir Sovukoluk), Doğan Yaşar, Abdurrahman Bengi, Yağış Gencay(81-Nazım)

Goller: 73’Gökdeniz(Çanakkale)67’Abdurrahman, 79’Yağış(Binatlı)

Kırmızı Kart: 63’Yunus Kalaycı(Çanakkale)



Aksa 1. Lig’de süper lig hedefindeki Dem’s Cons. Çanakkale ile play-out hattından uzaklaşarak play-off oynama hedefindeki Binatlı arasındaki mücadelenin galibi 2-1’lik skorla konuk Binatlı oldu.

Maçın ilk devresinde her iki akımın çabası gol getirmedi.

İkinci devrede Çanakkale’den Yunus Kalaycı kırmızı kart ile oyun dışında kalınca Binatlı daha rahat oynamaya başladı.

Dk. 67 Binatlı’dan Abdurrahman Bengi rakibinden sıyrılarak kale alanına girdi. Yerden vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

Dk. 72 Çanakkale atağında Barın'ın ortasında oyuna bir dakika önce giren Gökdeniz ceza alanı içinde gelişine vurdu. Top üst köşeden ağlara gitti. 1-1

Dk. 78 Çanakkale savunmasının uzaklaştıramadığı topu kazanan Yağış ceza alanına girdi. Yerden vuruşunda topu ağlara gönderdi. 1-2. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-2 tamamlandı.

