İkisine de yaramadı

İktisatbank BTM 2. Ligin 4. Hafta karşılaşmalarından olan 10. Grubun önemli maçında Boğaziçi ile Tuzlaspor arasındaki mücadele beraberlikle sonuçlanarak takımlar önemli 2’şer puan kaybettiler.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Boğaziçi oldu.

25. dakikada gelişen Boğaziçi atağında son olarak topla buluşan Tugay topu Tuzla ağlarına gönderdi ve skoru 1 – 0 yaptı.

Bu golün ardından kendine gelen Tuzlaspor, geliştirdiği etkili ataklar sonucunda 41. dakikada Nazım’ın ayağından bulduğu golle skoru 1 – 1 yaptı ve ilk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devrede iki takımın da kontrollü oyunu tercih etmeleri sonucunda karşılaşma 1 – 1 tamamlandı.

