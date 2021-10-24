İkisi de kaybetti

Ligin alt sıralarında yer alan Türk Ocağı ile Yenicami arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, her iki takım da ikişer puan kaybetti. Yenicami 6.hafta sonunda da henüz galibiyetle tanışamadı.

Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Mustafa Torun, Hüseyin Özaşık

TOL: Hüseyin Tutuş, Bilal, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim

Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Ali, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Hasan Ulukök, Hasan Evren, Yasin, Moses

Goller: Dk.85 Remzi (P) (TOL)- Dk.25 Bilal (K.K) (YENİCAMİ)



Aksa Süper Ligin 6.haftasında, ligin alt sıralarında yer alan Türk Ocağı ile Yenicami arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, her iki takım da ikişer puan kaybederek ligin altında kalmaya devam etti. Ligin 6.haftası sonunda da Yenicami henüz galibiyetle tanışamadı.

Maçın ilk devresinde Yenicami daha etkili olan taraftı.

İkinci devrenin büyük bölümü pozisyonsuz geçti. Maçın son bölümünde ise TOL baskısını artırdı. 85.dakikada Mehmet Çavuş’un eline vuran topta TOL penaltı kazandı ve maça denge geldi.

Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlanırken, her iki takım da sıkıntı bölgede kalmaya devam etti.

25.Dk: Yenicami’nin kullandığı köşe atışında Moses kafa vuruşunu yaptı. TOL savunmasında Bilal’e çarpan bu top filelere gitti. TOL 0-1 Yenicami

85.Dk: TOL atağında ceza sahası içerisinde top Mehmet Çavuş’un eline çarpınca hakem Emre Öztaşlı, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Remzi topu filelere gönderdi. TOL 1-1 Yenicami



