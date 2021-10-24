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İkisi de kaybetti

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Ligin alt sıralarında yer alan Türk Ocağı ile Yenicami arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, her iki takım da ikişer puan kaybetti. Yenicami 6.hafta sonunda da henüz galibiyetle tanışamadı.

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İkisi de kaybetti
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Stadyum: Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı
Hakemler: Emre Öztaşlı, Mustafa Torun, Hüseyin Özaşık
TOL: Hüseyin Tutuş, Bilal, Remzi, Doğukan, Candy, Yunus, Cevdet, İlker İnceler, Mehmet Uçar, İlker Tek, İbrahim
Yenicami: Ercan, Hüseyin Sadıklar, Yakup, Ali, Mehmet Göktaş, Fırat, Hascan, Hasan Ulukök, Hasan Evren, Yasin, Moses
Goller: Dk.85 Remzi (P) (TOL)-  Dk.25 Bilal (K.K) (YENİCAMİ)
 
Aksa Süper Ligin 6.haftasında, ligin alt sıralarında yer alan Türk Ocağı ile Yenicami arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, her iki takım da ikişer puan kaybederek ligin altında kalmaya devam etti. Ligin 6.haftası sonunda da Yenicami  henüz galibiyetle tanışamadı.
Maçın ilk devresinde Yenicami daha etkili olan taraftı.
İkinci devrenin büyük bölümü pozisyonsuz geçti. Maçın son bölümünde ise TOL baskısını artırdı. 85.dakikada Mehmet Çavuş’un eline vuran topta TOL penaltı kazandı ve maça denge geldi.
Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1 tamamlanırken, her iki takım da sıkıntı bölgede kalmaya devam etti.
25.Dk: Yenicami’nin kullandığı köşe atışında Moses kafa vuruşunu yaptı. TOL savunmasında Bilal’e çarpan bu top filelere gitti. TOL 0-1 Yenicami
85.Dk: TOL atağında ceza sahası içerisinde top Mehmet Çavuş’un eline çarpınca hakem Emre Öztaşlı, penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Remzi topu filelere gönderdi. TOL 1-1 Yenicami
 
 
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