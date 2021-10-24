İki perdelik oyun berabere tamamlandı

Yonpaş Dumlupınar ile Cihangir arasında oynanan maç, izleyenlere büyük keyif verdi. Y.Dumlupınar ilk devreyi 3-0 önde tamamlarken; müthiş bir geri dönüşe imza atan Cihangir, ikinci devrede beraberliği yakalayıp liderliğini korudu. Maçta futbolcular kırmızı kart görmezken; yedek kulübelerinden 3 kişi sahadan atıldı.



Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Kerem Eran, Halil Canaloğlu, Sabriye Atikoğlu

Y.Dumlupınar: Türkkan, İsmail, Olcay, Berke, Mert (Dk.75 Tufan), Mehmet Altın, Tahsin, Weston, Eray (Dk.58 Burak), Osman Şanverdi, Turgut,

Cihangir: Hasancan, Nurettin, Osman Şah, Musa (Dk.75 Berhan), Hakan (Dk.55 Muhittin) (Dk.90 Hüseyin Tosun), Selçuk, Mishali, Tacettin, Barkın, Taner, Zihni

Goller: 11.Dk Eray, 16. Ve 22. Dk (P) Mehmet Altın (Y.Dumlupınar)- 50.Dk Taner, 57.Dk Musa, 60.Dk (P) Mishali (Cihangir)



Aksa Süper Ligde 6.haftanın en önemli maçında Yonpaş Dumlupınar ile Cihangir karşı karşıya geldi. İzleyenlere büyük keyif veren mücadelenin ilk devresini Y.Dumlupınar 3-0 önde tamamlarken; müthiş bir geri dönüşe imza atan Cihangir, ikinci devrede beraberliği yakalayıp liderliğini korudu.

Maçın ilk devresinde Eray yıldızlaşırken; Yonpaş Dumlupınar Eray ve Mehmet Altın’ın biri penaltıdan olmak üzere iki golüyle devreyi 3-0 önde kapattı.

İkinci yarıda yıldızları ile maça ağırlığını koyan Cihangir, Taner, Musa ve penaltıdan Mishali’nin attığı gollerle 3-3’ü buldu.

Maçın uzatma anlarının sonlarında Weston’un attığı gol Kerem Eran’ın gol öncesinde çalmış olduğu düdük nedeniyle geçerli sayılmadı. Golden sonra gelişen Cihangir atağı ise faulle kesilirken; Yonpaş Dumlupınar teknik direktörü Sedat Devecioğlu ile kaleci antrenörü Hüseyin Mertol kırmızı kartla saha dışına gönderildiler.

