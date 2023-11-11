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Güzelyurt’un beyi Yalova

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AKSA 1.Lig’de 8.haftanın derbi mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Yalova karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan mücadeleyi Yalova Asrın Sönmez(2) ve Mehmet Kum’un golleri ile 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu

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Güzelyurt’un beyi Yalova
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Yer: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, Hakan Gök, Hasan Baldan, Emre Öztaşlı
Baf Ülkü Yurdu: Ali, Mustafa, Azat, Muhammed, Mustafa, Yusuf, Ali Kerim, Aytan, Osman, Rıdvan, Yankı
Yalova: Övgü, Hasip, Mehmet, Selçuk, Asrın, Erkan, Sergülen, Mehmetali, Azem, Civan, Hamdi
Goller: 37’Mustafa Çağlar (BÜY), 59’(P) ve 77’Asrın Sönmez, 87’Mehmet Kum (Yalova)

AKSA 1.Lig’de 8.haftanın derbi mücadelesinde Baf Ülkü Yurdu ile Yalova karşı karşıya geldi. Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda oynanan mücadeleyi Yalova 3-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Ev sahibi Baf Ülkü Yurdu, 37.dakikada Mustafa Çağlar’ın golü ile 1-0 öne geçerken, kırmızı yeşilliler ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
59.dakikada Yalova, penaltı kazandı. Atışı kullanan Asrın skora dengeyi getirirken, Asrın 77.dakikada rakip fileleri bir kez daha sarsarak takımını 2-1 öne geçirdi.
Sarı lacivertliler, 87.dakikada Mehmet Kum ile bir gol daha bularak maçı 3-1 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.
 
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