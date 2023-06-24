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İkişer attılar, birer aldılar

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İktisatbankası BTM İkinci Lig 6. Grubun önemli maçında Taşkent ile Yeniceköy 2-2'lik skorla sahadan ayrılarak birer puan aldılar

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İkişer attılar, birer aldılar
İktisatbankası BTM İkinci Lig 6. Grupta, 3. Haftanın önemli maçında Taşkent, Yeniceköy’ü konuk etti.
Dikmen Dr Küçük Stadında oynanan ve Zekai Töre’nin yönettiği karşılaşma çekişmeli ve sert geçti. Maçın ilk devresinde her 2 takımın da çabası gol getirirken, Yeniceköy’den Ömer Özkarataş ve Taşkent’ten Oğuzhan Göler’in penaltıdan attığı golle devre 1 – 1 sona erdi.
İkinci devreye Yeniceköy hızlı başlarken Ömer Atılğan kafayla skoru 1 – 2 yaptı. Toparlanan Taşkent 56’da Mehmet Çavuş ile gol bulurken, Mehmet Çavuş golden sonra rakibine söylediği sözden dolayı kırmızı kart gördü. 2 – 2
Maçın son bölümü heyecanlı geçerken, 10 kişi oynayan Taşkent Yusuf’la 2 net pozisyonu değerlendiremedi. Yeniceköy  de bulduğu pozisyonu değerlendiremeyince maç 2 – 2 tamamlandı.
 
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