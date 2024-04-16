İkincilik için soluk soluğa yarış

AKSA 1. LİG 27. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Ligin 27. Haftası geçtiğimiz Pazar günü oynanan maçlarla tamamlanırken, bitime 3 hafta kala hem süper lige 2. olarak direkt çıkacak takım hem de play-off oynayacak takımlar kimler olacağı netleşmedi.Ligin lideri ve şampiyonu olan M. Değirmenlik konuk olduğu Düzkaya takımını da mağlup ederek ligde tek mağlubiyetle ilerlemeye devam ediyor. İkinci sırada yer alan Esentepe ise bu hafta konuk olduğu düşme potası içindeki Girne Halk Evi takımıyla berabere kalarak önemli bir 2 puanı kaybetti. Takipçisi Gönyeli’nin zor da olsa play-out hattındaki rakibi Mormenekşe’yi yenmesiyle puan farkı bire indi. İkincilik mücadelesinin son haftaya kadar sürmesi bekleniyor.Play-out hattı takımlarından Yalova konuk ettiği play-out hattındaki Ozanköy’ü yenmeyi başararak yoluna devam ederken, Ozanköy takımı play-out hattından çıkma şansını kaçırdı.İkinci devrede inişli çıkışlı bir grafik çizen takımlardan olan Dem’s Cons. Çanakkale takımı konuk ettiği Lapta takımını zor da olsa yenmeyi başararak play-off iddiasını sürdürürken, Lapta takımı kötü gidişatına devam etti. Play-off hattındaki takımlardan Hamitköy ağırladığı Geçitkale karşısında ecel terleri döknesine karşın son dakikalarda bulduğu golle sahadan galip ayrılarak yeniden play-off hattına yükseldi.Güzelyurt derbisinde karşı karşıya gelen play-off iddiası olan Binatlı ile küme düşmesi kesinleşen Baf Ülkü Yurdu mücadelesinde gol düellosundan kazanan çıkmadı ve Binatlı takımı önemli 2 puanı kaybetti.Bu hafta oynanan 8 maçın dördünü ev sahibi, ikisini deplasman takımları kazanırken, iki maç ise beraberlikle sonuçlandı. Ligde bu hafta bir maçta gol sesi çıkmazken kale ağları 24 kez havalanarak maç başına 3 gol ortalamasına ulaşıldı. En gollü maç Binatlı ile Baf Ülkü Yurdu arasında oynanan 4 – 4 biten maç olurken, en farklı galibiyeti ise M. H. Yılmazköy konuk ettiği U.Maraş’ı 3 – 0 yenerek aldı.Gol krallığı yarışında zirvede olan Gönyeli futbolcusu İlyas Yılmaz bu hafta da bir gol atarak gol sayısını 32 yaptı. Takipçisi Değirmenlik’ten Kasım Tağman ise haftayı boş geçerek 26 golde kaldı.Oynanan maçlarda 37 sarı kart gösterilirken bir tane de kırmızı kart çıktı. Tek kırmızı kart haftanın en kartlı maçı olan Binatlı – BÜY maçında Binatlı futbolcusu Erdem Zekioğluları’na çıktı.İkinci devrede aldığı galibiyetlerle süper lig hedefine doğru ilerleyen Gönyeli takımı mutlak puan veya puanlara ihtiyacı olan Mormenekşe deplasmanında geriye düştüğü maçı kazanarak önemli bir 3 puan almış oldu.Play-off hedefindeki Hamitköy konuk ettiği Geçitkale’yi zor da olsa 2 – 1 mağlup etmeyi başarırken, bu başarıda Türkiyeli futbolcusu Uğur Uğur attığı iki golle takımını sırtlayarak haftanın futbolcusu olmayı hak ettiSon haftaların çıkıştaki ekibi U. Maraş’ı konuk eden M. Hacıali Yılmazköy takımı rakibini net bir skorla yenerken, takımını iyi hazırlayan ve maç boyunca oyuncularının oyundan kopmalarına izin vermeyerek takımını iyi yöneten Bayram Dağgül haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Zorlu Hamitköy-Geçitkale maçının orta hakemliğini yapan İsmail Ercan gerek maç boyunca pozisyonlara yakınlığı ve yardımcı hakemleriyle uyumu gerekse her iki takım için çaldığı penaltılarda verdiği doğru kararlarla haftanın hakemi olmayı hak etti.Hasan Piro (M. Değirmenlik), Süleyman Şeb(M. Hacıali Yılmazköy),Malik Sercan Gök(Gönyeli), Rıdvan Okur(Baf Ü. Yurdu)Mahmut(Hamitköy), Çağdaş(G.H.E), Darbaz(Yalova) Emre (Esentepe), Orhan(Çanakale), Kahraman(Gönyeli), Malik Yakubu(Binatlı), Semih(Değirmenlik), Mehmet Kum(Yalova), Mehmet Dülkadir(Yılmazköy), Cemre (Gönyeli)Mormenekşe-Gönyeli: 2 – 3Girne H.Evi-Esentepe:0 – 0Yalova-Ozanköy: 2 – 1D.C.Çanakkale-Lapta: 1 – 0Binatlı-Baf Ü.Yurdu: 4 – 4M.H.Yılmazköy-Ü.Maraş: 3 – 0Hamitköy-Geçitkale: 2 – 1Düzkaya-M.Değirmenlik: 0 – 1Gönyeli – Dem’s Cons. ÇanakkaleEsentepe – MormenekşeLapta – BinatlıOzanköy – M. DeğirmenlikYalova – Girne H. EviBaf Ü. Yurdu. M. H. YılmazköyUni. Maraş – HamitköyGeçitkale – Düzkaya