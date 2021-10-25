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Gelin ve damada sahte para taktılar

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Gelin ve damada sahte para taktılar
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KKTC'de bir düğünde gelin ve damada sahte para taktılar. İskele'de bir düğünde gelin ve damada takılan paralar arasından 5 adet sahte 50 TL olduğu duyuruldu.
Paranın sahte olduğu düğünün ardından ortaya çıktı. Özellikle son yıllarda düğünlerde sahte para takma olayı sıkça yaşanmaya başladı.
Düğün sahibi Mehmet Dursun, yaşanan durumu sosyal medya hesabından duyurarak sahte paraları takanlara teşekkür etti.
Mehmet Dursun’un paylaşımı şöyle:
“Düğünümüze katılıp sahte para takanlar! Size de teşekkürler! Zahmet edip geldiniz ya. 5 adet sahte 50 TL”
 
 
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