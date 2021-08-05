İbrahim, Hamitköy’de devam edecek

Yeni sezona yönelik hazırlıklarını sürdüren Hamitköy, transfer çalışmaları ile de kadrosunu şekillendirmeye başladı.

Hamitköy, son sezonlarda Küçük Kaymaklı’dan sürekli kiraladığı İbrahim Kaba’yı 2021 – 2022 sezonu için de kiraladı. Sezon hazırlıklarının başından itibaren izinli olarak Hamitköy ile antrenmanlara ve hazırlık maçlarına çıkan İbrahim Kaba’ya karşılık Hamitköy kiralık olarak Agit’i, Küçük Kaymaklı’ya verecek.

