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İlyas eve döndü

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İlyas eve döndü
Birinci Ligin güçlü ekiplerinden Esentepe, 2021-22 sezonuna iddialı girebilmek için kadrosunu güçlendirmeye başladı.
Esentepe, Süper Lig deneyimi olan Esentepeli futbolcuları kulübe kazandırmaya devam ederken; İlyas Niyazi'yi de kadrosuna kattı.Deneyimli orta saha futbolcusu Merit Alsancak Yeşilova'dan bonservisli olarak transfer edildi.
Diğer yandan Deniz Kibar'ı da kadrosuna katmak isteyen Esentepe, İskele ekibi Gençler Birliği ile görüşmelerini sürdürüyor.
 
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