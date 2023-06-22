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Dilek: Bizde güçlü bir takımız

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Sadrazam Kayalar kulüp başkanı Orhan Dilek yaptığı açıklamada, rakipleri Kalkanlı’nın güçlü bir takım olduğunu ancak kendilerinin de güçlü bir takım olduğunu ve hedeflerinin 3 puan olduğunu belirtti

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Dilek: Bizde güçlü bir takımız
Niyazi ERGÜLEN
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Lig'de 3. haftada Üçüncü Grupta zorlu bir zirve mücadelesi oynanacak.
24 Haziran Cumartesi günü saat 18:00’de grubun iddialı 2 takımı Sadrazam Kayalar (SAKA) ile Kalkanlı, Şengül Törehan Stadında karşılaşacaklar. Zorlu maç öncesinde Sadrazam Kayalar kulüp başkanı Orhan Dilek açıklamalarda bulundu. Orhan Dilek’in açıklamaları şöyle:
Sadrazam Kayalar olarak iyi bir takımız. Bu haftaki rakibimiz Kalkanlı’nın da güçlü bir takım olduğunun bilincindeyiz.
Ama biz de güçlüyüz. Özgür cezalı olmasına rağmen hedefimiz galibiyet olacak. En büyük sorunlarımızdan biri de saha sorunu olacak. Çünkü bölge sahaları bakıma alınacak.”
 
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