Hilkat güven tazeleyecek

Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı Spor Kulübü, olağan genel kurul gerçekleştirerek başkanını belirleyecek.
Kalkanlı Spor Kulübü olağan genel kurulu 5 Temmuz Pazartesi akşamı saat 20:00’de kulüp lokalinde gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Hüsnü Hilkat’ın başkan adayı olacağı olağan genel kurulda, Hilkat üyelerden onay isteyecek.
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