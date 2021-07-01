Şemiler turnuva ile anılacak

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, 3 Temmuz Cumartesi günü Çetinkaya Türk Spor Kulübü eski başkanlarından merhum Kemal Şemiler adına turnuva düzenleyecek.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi, Değirmenlik İrfan Erbay Akademi, Dikmen Gelişim Akademisi ve Gönyeli Futbol Akademisi’nin katılacağı U 11 kategorisindeki anı turnuvası Çetinkaya Metehan tesislerinde düzenlenecek. Kemal Şemiler Anı Turnuvası saat 18.00'de başlayacak.
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