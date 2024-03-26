Trafiğe can dayanmıyor

Trafik masum bir genci daha hayattan kopardı. Girne-Güzelyurt ana yolunda aşırı alkollü araç sürücüsü 32 yaşındaki Emirhan Yürük, sağ şeride geçti ve karşıdan gelen 18 yaşındaki Zeynep Kartal yönetimindeki araçla çarpıştı. Feci kazada Kartal'ın aracında bulunan19 yaşındaki Barış Ağca hayatını kaybetti, 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ile 18 yaşındaki Zeynep Kartal ise ağır yaralandı

Girne-Güzelyurt ana yolunda saat 02.30’da meydana gelen ve 172 miligram alkollü olduğu tespit edilen bir sürücünün aracının karşı şeride geçerek başka bir araçla yüz yüze çarpıştığı trafik kazasında, 19 yaşındaki Barış Ağca hayatını kaybetti. Kazada 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ile 18 yaşındaki Zeynep Kartal ise ağır yaralandı.Kaza, Girne - Güzelyurt ana yolunun 12-13’üncü kilometreleri arasında meydana geldi.172 miligram alkollü içki tesiri altında (yasal limitin üç buçuk katı) Girne istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki Emirhan Yürük, yönetimindeki UE 621 plakalı salon araçla dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçti ve o esnada karşıdan gelen 18 yaşındaki Zeynep Kartal yönetimindeki EE 461 plakalı salon araçla yüz yüze çarpıştı.Kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alsancak’ta sakin 19 yaşındaki Barış Ağca olay yerinde yaşamını yitirdi.Kaza sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Tuğçe Kocagül ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal ağır yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Tuğçe Kocagül’ün beyin kanaması, Zeynep Kartal’ın ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahade altına alındıkları kaydedildi.Kazaya yol açan UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan Yürük ise tutuklandı. Bu kazayla 2024’teki trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 11’e yükseldi.Öte yandan Girne - Güzelyurt ana yolunda 19 yaşındaki Barış Ağca’nın ölümüyle sonuçlanan kazaya neden olan sürücü 32 yaşındaki Emirhan Yürük mahkemeye çıkarıldı. Polis, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.