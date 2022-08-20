Köseoğlu’ndan iddialara yalanlama

Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı Ömer Köseoğlu, HALKIN SESİ’nde “Sorular dışarıya mı sızdırıldı?” başlığıyla yayımlanan haberle ilgili açıklama yaptı ve iddiaları kesin bir dille yalanladı.



HALKIN SESİ’ne konuşan Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde yaptığı Kamu Yeterlilik Sınavlarıyla ilgili sınav sorularının sınava girecek olan bazı adaylara önceden verildiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı.



Köseoğlu bu yönde hiçbir adaydan şikayet almadıklarını ifade etti ve Kamu Hizmeti Komisyonu’nun yıpratılma girişimlerine izin vermeceklerini dile getirdi.



Köseoğlu, Kamu Hizmeti Komisyonu sınavlarının tamamen adil ve şeffaf şekilde yapıldığını ve bu ilkeden asla ödün vermediklerini söyledi.



