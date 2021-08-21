Hazırlık maçları zevkli geçti

AKSA Süper Lig ve AKSA Birinci Ligde 2021 – 2022 sezonu hazırlıklarını sürdüren takımlar, hazırlık ve anı maçlarına ağırlık verdiler.
Hazırlık maçlarında 21 Ağustos Cumartesi gününün sonuçları şöyle:
Lefke – Girne Halk Evi: 1-2
Gençlik Gücü – Doğan Türk Birliği: 1-4
Çetinkaya – Binatlı: 1-1
Mormenekşe – Dörtyol: 1-0
Karşıyaka – Bostancı Bağcıl: 1-1
Küçük Kaymaklı – Esentepe: 2-0
Mağusa Türk Gücü – Cihangir: 1-2
Hamitköy – Türk Ocağı: 0-0
Gençlerbirliği – Gönyeli: 2-2
Değirmenlik – İncirli: 2-0
Yonpaş Dumlupınar – Yenicami: 1 - 2
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