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Fahri ailesi çınarını kaybetti

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Fahri ailesi çınarını kaybetti
Karaoğlanoğlu bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Aslen Larnaka'ya bağlı Tuzla köyü sakini ancak 1974 sonrası Karaoğlanoğlu köyüne yerleşen Hıfziye Fahri dün vefat etti.
Larnakalı Fahri ustanın eşi ve ülkemizin değerli il insanlarından Ülker Fahri'nin de annesi olan Hıfziye Fahri bugün ikindi namazı sonrasında kılınacak cenaze namazına müteakip Karaoğlanoğlu mezarlığına defnedilecek.
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