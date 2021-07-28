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Hazırlık maçları keyif verdi

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Hazırlık maçları keyif verdi
Gökhan KUZU
Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
Süper Lig ve Birinci Lig ekipleri farklı bölgelerde keyif veren hazırlık maçları oynandı. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı: 3 – 4
Cihangir – Türk Ocağı: 1 – 3
Merit Alsancak Yeşilova – Yenicami: 2 – 1
Çetinkaya – Gönyeli: 1 – 2
Baf Ülkü Yurdu – Gençlik Gücü: (Ertelendi)
Düzkaya – Karşıyaka: 0 – 3
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