Hazırlık maçları keyif verdi

Gökhan KUZU
Futbolda 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile güçlerini görüp, eksikliklerini tespit ediyorlar.
Süper Lig ve Birinci Lig ekipleri farklı bölgelerde keyif veren hazırlık maçları oynandı. Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Doğan Türk Birliği – Küçük Kaymaklı: 3 – 4
Cihangir – Türk Ocağı: 1 – 3
Merit Alsancak Yeşilova – Yenicami: 2 – 1
Çetinkaya – Gönyeli: 1 – 2
Baf Ülkü Yurdu – Gençlik Gücü: (Ertelendi)
Düzkaya – Karşıyaka: 0 – 3
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.